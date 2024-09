Palmeiras encara Criciúma com Gómez e Murilo na zaga; veja os times

O Palmeiras de Abel Ferreira terá a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

O Criciúma de Cláudio Tencati está escalado com: Gustavo; Claudinho, Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Newton e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke.

O Palmeiras é o terceiro colocado, com 47 pontos, e busca a vitória para seguir na cola do líder Botafogo. Já o Criciúma ocupa o 14º lugar da tabela, com 28 pontos, e precisa do resultado para se afastar da zona de rebaixamento.