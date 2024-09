Alex Sandro e Plata estreiam no Flamengo x Vasco; Arrascaeta é banco

Flamengo e Vasco estão escalados para o clássico deste domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30.

O que aconteceu

O Flamengo terá a estreia dupla: Alex Sandro na lateral esquerda e Gonzalo Plata no ataque.

No Fla, Arrascaeta fica no banco, até porque saiu cansado no jogo passado e ainda não recuperou a plena forma após lesão muscular. Assim, abriu espaço para Plata.