Gabi Portilho relata dificuldade com ar de SP antes de final do Brasileirão

A qualidade do ar continuará ruim neste domingo (15), segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), apesar de a expectativa ser de temperaturas mais amenas e da previsão de chuva.

As Brabas do Timão enfrentam as são-paulinas no MorumBis, às 10h (horário de Brasília), pela primeira partida da decisão.

Já reclamei várias vezes sobre horários e essas coisas, mas, infelizmente, o que está acontecendo em São Paulo, eles [organização] também não tem esse controle, né? Está bem difícil. Acho que, desde às semifinais, em Jundiaí, contra o Palmeiras, particularmente já senti muita dificuldade. E assim, é gritante mesmo. E é muito calor também, é terrível para quem joga e para quem vai assistir. Gabi Portilho

"Quem tá de fora assim, é muito fácil falar, mas é difícil estar ali dentro [do campo], ainda mais agora nesse momento, então a gente já tem dificuldade no treino, quem dirá num jogo que é muito competitivo, muito pegado", acrescentou a jogadora indicada à Bola de Ouro deste ano.

Na visão de Gabi, os horários estabelecidos para a disputa de partidas importantes do futebol feminino tem impacto negativo no espetáculo. No entanto, esses horários atendem às grades das detentoras de transmissão.