Mattos: Garro é a contratação mais acertada do Corinthians. Mais que Depay

Rodrigo Mattos elogiou no UOL News Esporte desta quinta-feira (12) a atuação de Garro na classificação do Corinthians na Copa do Brasil.

O colunista do UOL destacou que o meia argentino é a melhor contratação da temporada no Timão, mesmo com a chegada de Memphis Depay. Para Mattos, Garro já é dono do time.