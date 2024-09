Joelinton sobre Jamal Lewis: 'Espero que a torcida do São Paulo abrace ele'

A contratação do lateral-esquerdo Jamal Lewis pelo São Paulo pegou de surpresa o meia Joelinton, que até semanas atrás dividia o vestiário com o norte-irlandês no Newcastle.

O que aconteceu

O jogador da seleção brasileira conta que, ao ouvir a notícia, mandou mensagem para Lewis. O lateral foi anunciado pelo tricolor do MobumBis na última semana, por empréstimo.

Joelinton rasgou elogios ao ex-companheiro de Newcastle e destacou as qualidades do norte-irlandês. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (16) no canal do UOL Esporte no Youtube.