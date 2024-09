'Ruim com ele, pior sem ele?': Casão e Arnaldo discordam sobre Neymar

Neymar está fazendo falta à seleção brasileira? No UOL News Esporte desta quarta-feira (11), Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debateram e divergiram sobre o tema; confira!

Arnaldo destacou que Neymar saiu por cima na Data Fifa; Casagrande discordou e lembrou o histórico recente do camisa 10.

Arnaldo: Fica a impressão que é ruim com Neymar e pior sem Neymar