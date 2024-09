Prancheta do PVC: como Ramón Díaz vai montar o Corinthians com Depay?

Como Memphis Depay será utilizado pelo técnico Ramón Díaz no Corinthians? No quadro Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou que o astro holandês pode exercer duas funções no ataque do Timão.

Segundo PVC, Memphis pode jogar como ponta de lança entrando em diagonal pela esquerda ou mesmo como centroavante, como referência para os meias de criação. Ele destacou que a chegada de Depay amplia as possibilidades táticas do time de Ramón Díaz.