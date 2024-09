Brasil na final da Copa? 5 falhas que impossibilitam a promessa de Dorival

Dorival jogou a expectativa lá no alto, projetando final de Copa do Mundo. Mas a realidade da seleção brasileira é muito mais cruel. O jogo contra o Paraguai foi o retrato, talvez mais feio, desde a chegada do técnico ao comando do Brasil.

São 10 jogos de Dorival Júnior no comando da seleção. Ele admitiu: o Brasil fez diante dos paraguaios os piores 45 minutos desde que chegou

Mesmo quando vence ou empata, o Brasil tem apresentado problemas que o deixam longe de mostrar um nível de futebol que o credencie para ser finalista da Copa. Mal das pernas, a seleção corre risco de não ir ao Mundial pela primeira vez, embora as seis vagas diretas facilitem a missão.