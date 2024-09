'Não queria nem olhar': Ex-Palmeiras relembra reação ao encontrar Messi

Ex-atacante do Palmeiras, Churry Cristaldo contou quando encontrou seu ídolo, Lionel Messi, e travou em frente ao camisa 10.

O que aconteceu

O encontro ocorreu durante um amistoso entre a seleção sub-20 da Argentina e o profissional. Cristaldo conta que, para "respirar o mesmo ar" que Messi, mudava de lado no campo. Ele revelou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube.