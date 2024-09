Investigado por golpe em Dudu tem prisão decretada por não pagar pensão

O caso veio à tona em fevereiro, quando a defesa de Dudu solicitou a instauração de inquérito no 15º Distrito Policial de São Paulo, que começou, então, a investigar as partes denunciadas. No centro da denúncia está Thiago Donda, amigo por anos de Dudu e uma das pessoas em quem o jogador mais confiava. Após a ação, o atleta cortou relação com o seu ex-assessor e desfez a amizade de mais de uma década.

A denúncia aponta que Thiago usou fichas bancárias com assinatura falsas de Dudu para desviar mensalmente dinheiro de uma conta no banco Bradesco em que o atacante recebia do Palmeiras os direitos de imagem, que, por lei, podem corresponder a até 40% do salário total de um jogador de futebol.

Além disso, Thiago atuou com a ajuda do gerente de uma agência do Bradesco em que Dudu mantinha conta e de um funcionário do 19º Cartório de Registro Civil de São Paulo, no bairro de Perdizes.

O gerente do banco, preso preventivamente nesta segunda-feira, foi demitido em dezembro de 2022. Já o funcionário do cartório não foi atuado neste primeiro momento. Como o inquérito não foi fechado, ele ainda poder ser incluído, caso a Justiça entenda dessa forma.

Dudu suspeita que Thiago desviava dinheiro de uma de suas contas desde 2015, ano em que o atleta se transferiu do Grêmio ao Palmeiras e contratou os serviços do assessor para lhe ajudar nas tarefas do dia a dia. Segundo a acusação, Thiago foi ganhando a lealdade e confiança do jogador e passou a ter acesso às finanças do atacante e a movimentar as contas bancárias do atleta sem ele saber.

Os advogados de Dudu avaliam que as fraudes cometidas foram: transferências e pagamentos de valores para conta de terceiros utilizando fichas internas com assinatura falsas; compensações de cheques com assinaturas falsas; débitos nas contas bancárias de produtos ofertados pela entidade bancária sem contratação e conhecimento das vítimas; operações de empréstimos mediante oferta de produtos; venda de títulos de capitalização sem autorização das vítimas; transferências de valores para conta de terceiros com autorizações preenchidas pelo gerente sem anuência do correntista;