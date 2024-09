Estêvão se reapresenta ao Palmeiras após seleção e não preocupa Abel

O atacante Estêvâo se reapresentou ao Palmeiras na manhã desta quarta-feira (11) na Academia de Futebol após o período com a seleção brasileira e deve ser titular da equipe contra o Criciúma, no domingo (15), às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Estêvão se reapresentou sem queixas e não preocupa Abel Ferreira. Após o jogo contra o Paraguai, o jovem de 17 anos se queixou de um incômodo no olho esquerdo por uma pancada com Rodrigo Lasmar, médico da seleção.

O camisa 41 realizou um trabalho regenerativo à parte do elenco. O jogador não reclamou de nenhum incômodo após a data Fifa.