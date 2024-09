'Botafogo, Palmeiras, Fla e Fortaleza jogam mais que a seleção', diz Alicia

A colunista Alicia Klein, em participação no Fim de Papo especial desta terça (10), opinou que os clubes do G-4 do Brasileirão (Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo) não seriam derrotados pelo Paraguai.

Na opinião de Alicia, Dorival Júnior tem tido dificuldade de construir um time com os grandes jogadores que tem à disposição. A jornalista destacou que o Paraguai tinha vários jogadores que disputam o Brasileirão no time titular.