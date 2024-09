Vasco resiste com um a menos, Léo Jardim brilha nos pênaltis e garante vaga

O Vasco resistiu com um a menos desde o final do primeiro tempo. Rayan foi expulso após agredir Esquivel e deixou a equipe carioca com 10 jogadores em campo. O Athletico pressionou até o fim, mas não conseguiu decidir no tempo normal.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O Vasco espera por Atlético-MG ou São Paulo na semifinal. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), na Arena MRV. O Galo venceu o jogo de ida, fora de casa, por 1 a 0.

O Athletico volta a campo no próximo sábado (14), quando recebe o Fortaleza na Ligga Arena, às 18h30 (de Brasília). No domingo (15), o Vasco encara o Flamengo, como visitante, no mesmo horário. Os dois jogos são válidos pela 26ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi frenético: teve Cuello saindo da cartola, expulsão e pirata em ação. O Athletico começou pressionando, levou alguns sustos na bola aérea do outro lado, mas contou com brilho de Cuello para abrir 2 a 0. O camisa 28 marcou um bonito gol e deu assistência para Zapelli fazer o segundo. O Vasco quase viu tudo desandar após a expulsão de Rayan por agressão a Esquivel, mas foi justamente com um a menos que o time cresceu no jogo e conseguiu o empate com Vegetti ao seu melhor estilo, brigando pelo alto.

O segundo tempo foi de sufoco do Athletico, mas sem efetividade. A segunda metade do jogo aconteceu só no campo de ataque da equipe mandante, que tentou de tudo que é jeito, mas parou em milagres de Léo Jardim e nos cortes na hora certa da defesa vascaína. Com um a menos, o Vasco praticamente não pisou no campo ofensivo, mas teve méritos na defesa e levou o jogo para os pênaltis.