'Hoje, no elenco do Palmeiras o Dudu não faz falta', diz Gustavo Soler

Em participação especial na Live do Palmeiras desta terça (10), o jornalista Gustavo Soler avaliou que o Palmeiras tem opções suficientes no elenco atualmente para não sentir a ausência de Dudu.

Na opinião de Soler, Dudu, em grande fase, sempre faz falta ao Palmeiras. No entanto, o jornalista acredita que o ciclo do atleta no clube alviverde deve se encerrar no fim do ano.