'Depay vem tomar caipirinha e viver na noite', detona RMP

Brasil espera Neymar e Raphinha para mudar ataque de novo, diz Marília Ruiz

A jornalista disse que o treinador já avisou o jogador do Barcelona que ele será o titular na ponta direita da seleção na próxima Data Fifa. Na opinião de Marília, esperar por atletas como Raphinha e Neymar atrapalha a construção do time.

Corinthians usa 'modelo Ronaldo' e vai pagar 17% de Depay, diz Marília Ruiz

O Corinthians vai arcar apenas com 17% do montante, enquanto a Esportes da Sorte pagará 68% do valor. Além disso, ações de marketing, em parceria entre clube e Depay estão previstas no acordo, como foi com Ronaldo.