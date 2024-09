'Depay é o Mbappé? Que badalação é essa', detona Trajano

Durante o Cartão Vermelho desta terça (10), o comentarista José Trajano disse que está intrigado com o "cartaz" para a contratação de Memphis Depay pelo Corinthians.

Trajano entende que há um exagero para a euforia com a chegada de Depay. O jornalista entende que ele é apenas um bom jogador, mas sem as credenciais que justifiquem tamanho barulho.