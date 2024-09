'Brasil vive epidemia de má fase dos jogadores na seleção', diz Alicia

Em participação no Fim de Papo especial desta terça (10), a colunista Alicia Klein disse que, sob o comando de Dorival, nenhum jogador tem conseguido repetir na seleção o que faz em seu clube.

Para Alicia Klein, quando a maioria dos atletas não consegue jogar bem, o técnico deve ser responsabilizado. A colunista ainda disse que nem o talento individual tem funcionado na seleção.