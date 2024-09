Árbitro acusa dirigente de ameaçá-lo de morte após classificação do Boca

O árbitro da partida, Andrés Merlos, acusa o dirigente de invadir o vestiário do estádio Malvinas Argentinas acompanhando de outras cinco pessoas, sendo que uma delas estava armada.

Estávamos com a equipe de arbitragem conversando a caminho do vestiário sobre como tudo tinha saído, pelos pênaltis que foram cobrados. Estávamos descontraídos e, quando estávamos chegando ao vestiário, Fassi estava parado com cinco pessoas, não sei como ele conseguiu chegar naquela área. Então ele começou a gritar comigo, se colocou cara a cara e eu pedi para ele se retirar

Andrés Merlos, à Rádio DSports, da Argentina

Ele ameaçava, dizia 'vamos te matar, filho da puta, você vive nos ferrando' com um tom mexicano, parecia assim. Eu dizia para ele vir ao vestiário. Lá estava a polícia, que colocou os escudos. Eles vieram ao vestiário e me mostraram a coronha de uma arma. Eu sou militar e reconheço quando vejo uma arma. Me deixaram ver e me disseram algo que eu senti como uma ameaça

Andrés Fassi nega tanto a invasão quanto a questão da arma. "Não entramos no vestiário e ninguém estava armado. Duas mentiras, agora ele que prove", disse ao jornal Olé.

Ameaça ao presidente da AFA

Nesta segunda-feira (9), o presidente do Talleres deu entrevista coletiva e se dirigiu ao presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino), Claudio 'Chiqui' Tapia, em tom de ameaça.