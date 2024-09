'Agner pode representar mudança na base do Palmeiras', diz Gustavo Soler

Em participação na Live do Palmeiras desta terça (10), o jornalista Gustavo Soler avaliou que o Palmeiras pode estar buscando jogadores com perfil diferente para as categorias de base, a partir do interesse em Agner, que estava no Fluminense.

Na opinião de Soler, o atleta foge do perfil comum de atletas revelados pelo Palmeiras no setor ofensivo: baixos, rápidos e dribladores. Agner já foi comparado a Paulo Henrique Ganso, pelo estilo de jogo.