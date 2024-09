Técnico de time alemão de 33 anos morre após bater carro em árvore

O Eintracht Frankfurt confirmou a morte do técnico na manhã desta sexta-feira (6) com uma mensagem nas redes sociais: "Eintracht Frankfurt está devastado pela perda do treinador do sub-19, Helge Rasche. Nossos pensamentos estão com sua família e seus amigos".

Classificação e jogos Alemão

Helge Rasche chegou ao Eintracht Frankfurt em 2020 para assumir o comando da equipe juvenil, e foi promovido a técnico do sub-17 em 2023. Logo depois, subiu para o sub-19.

A equipe de Frankfurt cancelou o jogo da liga regional contra o Giessen marcado para este sábado (7). O próximo duelo do time da base que era comandado por Rasche estava marcado para 14 de setembro, contra o Darmstadt 98.