Corinthians: movimento anti-Augusto tem pacto para decidir novo presidente

Na opinião de Gobbi, a aprovação do impeachment será facilmente aprovada pelo Conselho Deliberativo. Na última quinta-feira (5), o grupo formado por 90 conselheiros, que se diz apartidário, oficializou a campanha "anti-Augusto Melo" em coletiva.

Eu vejo que o mais difícil passou. São 90 membros do Conselho que assinaram, isso representa um terço do Conselho. O processo está em andamento, agora se abriu para a defesa [do Augusto]. A decisão do presidente do Conselho [Romeu Tume Jr] foi um rito sumário, ou seja, o mais sério possível. Eu penso que pela conjuntura das coisas, eu estou otimista quanto a uma vitória no Conselho. Mário Gobbi

Porém, não há uma previsão do ex-presidente do clube para a etapa que contempla os votos da assembleia geral de associados. Todos os sócios do Parque São Jorge votam para eleger um presidente ou para destituí-lo.