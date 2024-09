Por que Rodrygo sempre briga por protagonismo no Real Madrid e na seleção

A polivalência de Rodrygo dificulta o protagonismo na seleção brasileira e no Real Madrid.

O que aconteceu

Rodrygo é menos badalado em relação a Vini Jr. no seu clube e na seleção. E em ambos os casos ele atua onde não prefere.

Com Dorival, Rodrygo será mais uma vez o "falso 9" nas Eliminatórias. Ele já jogou na armação e no lado direito do ataque, mas o o lado esquerdo é a preferência.