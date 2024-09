Substituto de Pedro? 'Gabigol perdeu o brilho nos olhos', dispara Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro, em participação no Fim de Papo desta quinta (5), opinou que Gabigol deve provar que consegue ser o substituto de Pedro, já que não joga bem há algum tempo.

Na opinião do jornalista, Gabigol perdeu o brilho nos olhos em algum momento depois da Copa do Mundo de 2022, quando ele ficou fora da convocação. Arnaldo destacou que a chance de voltar a ter uma sequência como titular pode ser fundamental para a carreira do atacante.