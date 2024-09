CR7 faz gol 900, e Portugal vence Croácia na estreia na Liga das Nações

Como foi o jogo

Noite especial para os portugueses. O clima no Estádio da Luz já era marcante antes mesmo da bola rolar. O ex-zagueiro Pepe, que anunciou a aposentadoria em agosto, foi homenageado pela torcida e pela Federação Portuguesa de Futebol com um bandeirão tridimensional e uma camisa comemorativa. A festa continuou com um gol cedo de Dalot para deixar Portugal na frente.

Novecentos. O momento era ideal para Cristiano Ronaldo voltar a marcar pela seleção nacional. Quando o gol saiu, o ídolo e capitão português não escondeu a emoção e se ajoelhou no gramado com as mãos no rosto. O atacante, que é o maior artilheiro do futebol em jogos oficiais, havia marcado pela última vez com a camisa de Portugal em amistoso contra a Irlanda, disputado em junho.

Dalot faz contra. Antes do intervalo, a Croácia conseguiu frear a empolgação portuguesa ao diminuir a diferença no placar. Após inversão de jogo dentro da área, Dalot tentou evitar um chute de Sosa mas acabou mandando contra a própria meta.

Segundo tempo esfria. Portugal ficou mais perto de ampliar do que a Croácia do empate. Cristiano quase deixou mais um, mas acabou parando em ótima defesa do goleiro Livakovic. O veterano croata Modric, que também começou como titular e capitão, acabou sendo substituído após uma atuação discreta.

Gols e destaques

1x0. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Bruno Fernandes encontrou passe no meio da área para Dalot, que surpreendeu a zaga e finalizou de canhota, no meio das pernas de Livakovic, abrindo o placar.