Argentina se vira sem Messi, vence Chile e amplia domínio nas Eliminatórias

A Argentina não teve Messi, que ficou fora da convocação porque se recupera de lesão no tornozelo sofrida na final da Copa América.

Aposentado da seleção após o título da Copa América, Ángel Di María foi homenageado antes da partida. O jogador se emocionou com um vídeo celebrando os seus 145 jogos pelo país.

A Argentina volta a campo na terça-feira (10) para enfrentar a Colômbia. O Chile jogará contra a Bolívia, também na terça.

Como foi o jogo

Faltou ritmo. A atual campeã da América ficou a maior parte do primeiro tempo com a bola, mas não conseguiu converter gols. Jogando sem Di María, aposentado, e sem Messi, que se recupera de lesão, o time pareceu sentir dificuldade em se adaptar ao novo esquema. As faltas duras e as reclamações por cartão também impediram que o jogo fluísse bem.

O melhor lance da primeira etapa veio mesmo com o Chile, que conseguiu se manter no ataque após uma cobrança de escanteio já perto dos acréscimos. Com o time avançado, Isla fez boa inversão para Catalán, mas a tentativa parou na trave.