Alex Sandro revela que Tite e ex-companheiros pesaram em escolha pelo Fla

Primeira conversa foi de lágrimas, minha despedida do grupo todo [da Juventus], do Danilo também. Foi um amigo, um irmão que o futebol me deu. Mas nós conversamos diariamente, ele está na seleção, já me perguntou como é o grupo, a estrutura [do Flamengo]. Eu sempre pergunto sobre o pessoal da Seleção

Alex Sandro

Classificação e jogos Brasileirão

Veja outros tópicos

'Clube que qualquer jogador gostaria de jogar': "Agradeço a confiança na minha pessoa, no meu trabalho. Tenho certeza que tudo vai ser recompensado dentro do campo. Me sinto orgulhoso, honrado de fazer parte dessa enorme família que é o Flamengo. Não vejo a hora de poder estrear, estar dentro do campo. Esse projeto que me apresentaram é maravilhoso, é um clube onde qualquer jogador gostaria de jogar. Agradeço a confiança de todos vocês [dirigentes do Fla]".

Estreia: "Me sinto bem, dentro dos trabalhos que venho fazendo, me sinto bem fazendo todo tipo de trabalho. Desde quando encerrei na Juventus, posso dizer que nunca fiquei parado. Conversando com preparadores físicos, toda comissão, quero poder gradualmente melhorar cada vez mais condição física e técnica. Espero estar na minha melhor forma possível quando for chamado pelo Tite".

Encontro com a torcida: "Sinceramente, não vejo a hora de sentir toda essa energia da torcida, de poder estar jogando nesse estádio maravilhoso que é o Maracanã. Posso falar que estou ansioso por esse momento. Tudo no seu tempo, mas espero estar preparado quando tiver essa oportunidade".

Elogios à estrutura: "Foi uma ótima recepção do grupo. Muitos jogadores eu já conhecia através da Seleção. O Carlos (Alcaraz) através da Juventus. Sempre bom reencontrar amigos, companheiros de trabalho, e Flamengo com essa estrutura maravilhosa que não deve nada para a Europa. Tem que deixar meus parabéns a todos que proporcionam tudo isso para poder trabalhar e desempenhar o melhor trabalho possível".