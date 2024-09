Plano B? Depay quer priorizar time espanhol antes de aceitar Corinthians

O que pesa é a vontade do jogador permanecer no futebol espanhol, ele já vem de Barcelona, Atlético de Madri e já permaneceria na Espanha. Os representantes pediram um tempo para a diretoria do Corinthians exatamente por causa disso, se der algum problema lá, aí ele volta a negociar com o Corinthians, que é uma das prioridades do Depay fora do continente europeu. Isso foi uma promessa feita pelos representantes do Depay para o Corinthians. O Corinthians concorre hoje com o futebol europeu, e existe uma proposta do mundo árabe. Se não rolar nada na Europa, o Corinthians tem uma proposta considerada muito boa pelos próprios representantes do Depay. Samir Carvalho

O colunista André Hernan acrescentou que o clube espanhol em questão é o Sevilla. Segundo ele, Depay também tem proposta do Galatasaray, da Turquia, onde o mercado permanece aberto.

Samir: Salário de Igor Coronado será reduzido no ano que vem; entenda

O salário de Igor Coronado, que ganha em torno de R$ 2 milhões por mês no Corinthians, vai ser reduzido na temporada que vem, informou Samir Carvalho. Entenda por quê.

Renan Lodi está livre no mercado e pode desembarcar no São Paulo; PVC explica