'Não acredito que o Dorival Jr chegue à Copa do Mundo', dispara RMP

O comentarista Renato Maurício Prado, em participação no Fim de Papo desta quinta (4), opinou que o técnico Dorival Junior não chegará à Copa do Mundo no comando da seleção brasileira se não houver uma grande mudança no trabalho do treinador.

Na opinião de RMP, um estrangeiro deveria treinar a seleção brasileira. O comentarista disse que Abel Ferreira e Jorge Jesus seriam bons nomes para ajustar o time.