Luiz Henrique dá trégua ao Botafogo x Palmeiras na seleção e elogia Estêvão

Voltar à Europa

"Uma coisa pensada sobre Europa eu não tenho. Tenho que pensar no Botafogo, fazer tudo de bom no meu clube. E mais para frente não sei, a gente pode pensar nisso. Agora penso no Brasil e na seleção".

Inspiração

"Seleção tem muitos jogadores bons, então eu encaro isso com total responsabilidade. Sabendo que sou capaz de dar meu melhor, fazer coisas extraordinárias como faço no Botafogo. Total confiança para jogar tranquilo. Me inspiro muito no Vini Jr, no Neymar. São extraordinários jogando futebol. Me inspiro muito neles, são exemplos para mim".

Equador

"Equador tem uma equipe muito boa, um ataque muito bom também. Sabemos que nossa seleção também tem qualidades absurdas. Vamos fazer de tudo para tirar esse ponto excelente que eles têm e pegar no ponto fraco deles, que podem errar também".