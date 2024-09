Ex-Globo assume cargo de superintendente de comunicação do Corinthians

Com duas décadas trabalhando em grandes redações do país, cobrindo esporte como repórter e apresentador, acompanhei o Corinthians em momentos de desafios e de glórias, que hoje estão na história do clube. Nos últimos 5 anos, estive na comunicação corporativa e agora tenho a oportunidade de unir essas experiências em prol do Corinthians.

Tiago Maranhão

O Corinthians também confirmou a chegada da empresa PBC Newco Comunicação, companhia de assessoria de imprensa que irá ajudar no gerenciamento de crise e realização de notas oficiais.

"A Pub atuará em conjunto com a equipe de comunicação do clube, com o objetivo de tornar a comunicação mais próxima, objetiva, transparente e baseada em dados", diz o Corinthians.

Quem é Tiago Maranhão

Tiago Maranhão é jornalista com 25 anos de experiência em redações, estratégia de conteúdo e inovação.

Ele foi apresentador do "Troca de Passes", do sportv, e deixou o Grupo Globo em 2019 após dez anos na emissora para mudar de área e assumir um desafio na Amazon.