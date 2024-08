Vasco repete fórmula, vence Athletico de virada e sai na frente nas quartas

O jogo de volta acontece na Ligga Arena, em Curitiba, no dia 11 de setembro. Pelo Brasileiro, os times entram em campo no domingo (1): o Athletico recebe o Palmeiras e o Vasco visita o Vitória.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Como foi o jogo

História começa repetida. Assim como foi na última segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o Athletico saiu na frente e calou a torcida da casa. Os visitantes quase abriram o placar cedo, mas Cuello perdeu grande chance praticamente embaixo da trave. Foi Christian quem assinou para os paranaenses com assistência de Mastriani em jogada armada por Canobbio. Do lado vascaíno, Payet criou as melhores chances, mas só mandou para fora. Os jogadores do Vasco foram para o vestiário ao som de algumas vaias.

Vasco vira mais uma vez. Repetindo a fórmula da rodada do Brasileiro, o Vasco conseguiu a virada com dois gols na segunda etapa. Parte da torcida perdeu a paciência com Payet, que errou passes e não fez boas escolhas durante o jogo. O francês foi substituído em misto de aplausos e vaias das arquibancadas. O empate saiu com Puma Rodríguez, que perdeu uma chance clara, mas conseguiu a redenção com um belo gol no ângulo. O uruguaio levou o nome de Izquierdo na camisa e fez uma homenagem ao zagueiro na comemoração. Nos acréscimos, Hugo Moura fez valer a lei do ex e marcou de cabeça após escanteio.

Confusão no fim. Já no último minuto, João Victor e Di Yorio se desentenderam em campo, e a arbitragem expulsou os jogadores.

Lances de destaque

Passou por todo mundo. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Canobbio cruzou rasteiro na frente do goleiro. Cuello chegou livre de marcação, mas furou na hora de finalizar.