São Paulo x Grêmio: onde assistir às quartas do Brasileirão Feminino

O São Paulo enfrenta o Grêmio nesta quinta (29), às 14h45, no Canindé, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino.

O duelo terá transmissão do Canal Goat, no YouTube, e da TV Brasil. O Placar UOL acompanha os lances em tempo real.

O São Paulo venceu o confronto de ida por 2 a 1 com dois gols de Aline Milene. Jogando no Centenário, o Grêmio saiu na frente com Cássia, mas sofreu a virada.