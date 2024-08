'Parte de todos nós', diz Rafinha, do São Paulo, em velório de Izquierdo

Ele falou também sobre o sentimento de solidariedade que une clubes e atletas neste momento. "Somos muito solidários, não importa o futebol, é uma pessoa, um ser humano. Fizemos com o coração".

Wellington Rato, Calleri, Galoppo e Michel Araújo foram os outros jogadores do São Paulo que viajaram ao Uruguai para acompanhar o velório do jogador do Nacional-URU.

Morte encefálica

Juan Izquierdo morreu na última terça-feira, aos 27 anos, depois de passar mal no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, entre Nacional-URU e São Paulo.

O zagueiro foi atendido ainda no gramado do MorumBis e encaminhado ao Hospital Albert Einsten, em São Paulo. Ele morreu em "decorrência de morte encefálica após parada cardiorrespiratória", segundo último boletim do hospital.