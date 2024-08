Auxiliar do São Paulo explica por que só mudou time aos 44 min do 2° tempo

Morte de Izquierdo influenciou no time? "Foi uma situação difícil, mas não podemos usar isso como desculpa. É preciso dissociar o resultado com o que foi o jogo. O resultado não foi o que queríamos, mas o jogo foi correto: fizemos uma boa partida e os jogadores se entregaram. Geramos incômodo a um time que vive um bom momento. Acreditamos que isso [morte do Izquierdo] não nos afetou. Não podemos colocar desculpas."

Lucas em ação durante São Paulo x Atlético-MG, duelo da Copa do Brasil Imagem: GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Atuações de Lucas e Luciano. "São jogadores que podem conviver juntos. Trabalhamos para que o Lucas pudesse fazer jogadas de fora para dentro, e ele fez isso. O Luciano é um atacante que vem de trás, resolve e cria situações. Infelizmente, não pudemos vê-lo decisivo como em outras vezes. É preciso estar tranquilo, recuperar o mais rápido possível para o jogo de domingo e, como pedimos sempre aos torcedores, que confiem e que tenham fé para revertermos esta série."

Maxi Cuberas, auxiliar do São Paulo, comandou clube contra o Atlético-MG Imagem: CAIO DE SOUSA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Quem dá as ordens sem Zubeldía? "Somos uma comissão técnica com vários integrantes. Nos conhecemos e trabalhamos há muitos anos juntos. Falamos bastante sobre o que pretendemos da equipe e, conjuntamente, tomamos decisões. Neste caso, tomo decisões com os demais companheiros da comissão."

Projeção para jogo de volta. "Com certeza, em seu estádio, o Atlético-MG será competitivo e vai buscar o jogo. Nós tentaremos, como sempre, ser protagonistas do duelo. [A vaga] está aberta, são dois bons times que buscam passar para a semifinal. Consideramos que temos as ferramentas para reverter a série. Primeiro, pensaremos na partida do Brasileirão e, depois, teremos alguns dias para trabalhar a revanche desta fase."