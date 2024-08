Juventude x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

O Corinthians está na zona do rebaixamento do Brasileirão e deve entrar com time misto. A tendência é que o Juventude vá com força máxima.

Juventude: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira, Luís Oyama e Nenê (Jean Carlos); Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronie Carrillo. Técnico: Jair Ventura

Corinthians: Hugo Souza; Cacá, Gustavo Henrique e Félix Torres; Fagner, Ryan, Charles, Igor Coronado e Hugo; Pedro Henrique e Giovane. Técnico: Ramón Díaz

Juventude x Corinthians - Quartas de final da Copa do Brasil

Data e hora: 29 de agosto, às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Sportv e Premiere