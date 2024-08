Nova Champions tem 'fase de liga', 36 clubes e sorteio virtual; entenda

A Uefa deu o pontapé inicial no novo formato da Champions League nesta quinta-feira (29) ao realizar o sorteio da "fase de liga" da competição, que agora conta com 36 clubes.

O que aconteceu

A Champions contará com 36 clubes e primeira fase por pontos corridos. A fase de grupos foi substituída por uma classificação geral, onde todos os clubes disputam oito jogos, sendo quatro em casa e quatro fora.

Todos os confrontos da primeira fase foram definidos com auxílio de inteligência artificial. O ex-goleiro Buffon sorteou as bolinhas com o primeiro clube, e Cristiano Ronaldo foi o responsável por apertar um botão que "ativava" o software da empresa Aelive e definia todos os adversários do time em questão.