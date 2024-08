Flamengo tem otimismo freado por novas lesões e vai reavaliar jogadores

Todas as equipes têm tido problema com o calendário. Cabe a nós desenvolver soluções. Estamos procurando a saúde dos atletas, a fisiologia sempre nos passa a realidade de cada um para o próximo jogo. Estamos planejando em cima de uma revisão, ver os que estão em condições. Tem sido assim. Estamos conseguindo performar nas três competições assim. Vamos avaliar principalmente o caso do Michael. Cabe a nós tomar as decisões dentro do que temos em mãos e eles tem correspondido. César Sampaio, auxiliar de Tite

Os reforços e a Data Fifa viram a esperança da comissão técnica no momento. Após a partida contra o Corinthians, serão pelo menos 10 dias de treinos e descanso até a partida de volta da Copa do Brasil. Será um período para recuperar os atletas e tentar entrosar os novos jogadores, que começam a chegar nesta semana.