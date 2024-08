'Flamengo se garantiu, não dá para ser sommelier de vitória', diz Alicia

Em participação no Fim de Papo desta quarta (28), a colunista Alicia Klein avaliou que é pouco importante se o Flamengo jogou bem contra o Bahia, já que conseguiu mais uma vitória importante.

Na opinião de Alicia, o torcedor do Flamengo deve se preocupar mais com as vitórias chegando do que com o desempenho do time. A jornalista entende que é difícil cobrar uma boa performance em uma longa sequência de jogos.