Corinthians tem estreante contra Juventude na Copa do Brasil; veja times

Juventude e Corinthians estão escalados para a partida desta quinta-feira (29), às 20h, no Alfredo Jaconi, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O técnico Ramón Díaz volta a escalar um time misto no Corinthians. A preocupação maior é com a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. José Martínez estreia.

O Juventude de Jair Ventura vai a campo com uma equipe mais próxima do habitual no Campeonato Brasileiro.