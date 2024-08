Corinthians: Polícia busca autores de ataques a jornalistas e conselheiros

O delegado César Saad, em participação no Fim de Papo desta quinta (29), explicou como teve início a investigação que busca os autores de ataques a jornalistas e conselheiros do Corinthians.

Ele explicou que este inquérito é o desdobramento de outra investigação e trabalha com duas possibilidades: a de ataques individuais e a de associação criminosa. César Saad disse que a segunda alternativa seria mais grave, com maior responsabilização dos envolvidos.