Carlos Alcaraz desembarca para se apresentar ao Flamengo: 'Maior do Brasil'

Muito contente de chegar a um grande como o Flamengo, com muita vontade de jogar, estar à disposição do técnico. É uma mudança muito linda. Muito feliz de chegar ao Flamengo. Eu gosto de jogar para frente. Conheço De La Cruz da Argentina, como se move no campo, como sempre para o ataque. Mas onde eu puder somar, eu vou fazer.

Alcaraz vai ao Ninho amanhã. Lá, vai encontrar pela primeira vez os novos companheiros e a comissão técnica. Ele garante estar bem fisicamente e pronto para estrear contra o Corinthians.

Eu conheço o Rossi de enfrentá-lo. De companheiro, tive o Alex Sandro, que é uma grande pessoa e me ajudou muito na Juventus. Antes de fechar com o Flamengo, eu falei com ele. Ele me disse que viria ao maior do Brasil. Agradeço a ele pelas palavras que deu.

O contrato será válido até julho de 2029. O Flamengo pagará pouco menos de 18 milhões de euros (R$ 110,2 milhões na cotação atual) além do mecanismo de solidariedade ao Racing. Além disso, o jovem Victor Hugo foi cedido por empréstimo.

Carlos Alcaraz é versátil no meio-campo. Ele faz mais a função de um camisa 8, mas tem boa criatividade nas chegadas ao ataque e também protege bem a bola.