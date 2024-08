Transmissão ao vivo de São Paulo x Atlético-MG: veja onde assistir

São Paulo e Atlético-MG medem forças hoje (28), às 21h30, no Morumbis, em jogo válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo? A transmissão será feita pela TV Globo (São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul), sportv (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming). A programação está sujeita a alterações.

Não há regra do gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil e, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. A partida de volta será no dia 12 de setembro, na Arena MRV.