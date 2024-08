Técnico inglês se demite após errar grupo do WhatsApp e detonar jogadores

David Longwell, técnico das categorias de base do Burnley, da Inglaterra, pediu demissão depois de mandar por engano um relatório recheado de críticas aos jogadores do time principal em um grupo do WhatsApp.

O que aconteceu

David Longwell fez o relatório para enviar, provavelmente, a um empresário, mas acabou mandando o documento no grupo dos jogadores do time sub-21, do qual era técnico. As informações são do jornal britânico The Sun.

Ele aponta diversos aspectos negativos dos jogadores e até mesmo do ex-treinador Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City e hoje técnico do Bayern de Munique. "Ficou uma bagunça com tantos jogadores, sendo que o Vinny [Kompany], que os contratou, foi embora".