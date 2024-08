Seleção: Campeão olímpico aponta fator que dificulta trabalho de Dorival

Precisamos ter paciência e entender quem é o Dorival? é confiar nele, que é um grande treinador, no processo, dar tempo e ali na frente a gente pode fazer uma avaliação. Hoje, acho que ainda está muito cedo para fazer uma avaliação decisiva

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h, no canal do UOL Esporte no YouTube.