Uruguaio emocionado, roda e aplausos: as homenagens a Izquierdo no MorumBis

Em meio aos aplausos, Michel Araújo, compatriota do zagueiro, se emocionou. O jogador do Tricolor, que iniciou no banco de reservas, tentou segurar as lágrimas no momento das orações.

O telão do MorumBis também prestou homenagens a Izquierdo: uma imagem do atleta, com data de nascimento e morte, foi exibida em preto e branco aos torcedores.

