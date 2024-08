Zubeldía escala São Paulo com Sabino e Rato contra Atlético-MG; veja times

O São Paulo está escalado para o duelo contra o Atlético-MG, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, que começa às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (28). O jogo ocorre no MorumBis.

O Tricolor de Luis Zubeldía, que hoje será comandado por Maxi Cuberas diante da suspensão do treinador, vai ao gramado com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Sabino e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Rato, Luciano, Lucas e Calleri.

O destaque fica com Sabino, que assume a vaga do suspenso Alan Franco. Além disto, Zubeldía e sua comissão colocam Rato na ponta e voltam a escalar titulares após poupar boa parte do time no fim de semana. Arboleda, Luiz Gustavo, Lucas e Calleri foram os quatro que atuaram contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro.