Por que Palmeiras não abre mão de Richard Ríos nem por R$ 150 milhões

Problemas com adaptação de reforços. O Palmeiras foi ao mercado nesta temporada e trouxe oito reforços. No entanto, Abel ponderou que eles precisam passar por um longo processo de adaptação ao clube — e ele não quer passar por isso com a venda de Ríos e a chegada de um novo meio-campista, já que a janela ainda está aberta. O clube não quer trocar a "roda" do carro com ele em andamento (14 jogos do Brasileirão até o fim da temporada).

O Palmeiras segue com o mesmo posicionamento após o "boom" do atleta na Copa América com a Colômbia: o clube não vai negociá-lo nesta janela de transferências. A única forma de algum clube tirar Ríos do Palmeiras é com o pagamento da multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 616 milhões na cotação atual). Ele tem contrato com o Alviverde até dezembro de 2026.

Os valores sinalizados pelo West Ham são ainda maiores do que a oferta do Fenerbahçe. Segundo a ESPN, o clube turco ofereceu 23 milhões de euros (R$ 141 milhões) pelo jogador, e a proposta foi recusada.

Além do Fenerbahçe, o Olympique de Marselha também tentou a contratação de Richard Ríos, mas esbarrou na negativa do Palmeiras.

