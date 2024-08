Onde vai passar Cruzeiro x Inter? Como assistir ao vivo com imagens

Cruzeiro e Internacional se enfrentam hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? Premiere (pay-per-view) transmite a partida. A programação pode ter alterações.

O duelo do primeiro turno estava inicialmente marcado para o dia 4 de maio. A partida foi adiada pela CBF por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.