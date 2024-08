Morte de Izquierdo deixa São Paulo 'destroçado' na Copa BR, diz Arnaldo

Arnaldo vê São Paulo sem chances no Brasileiro: 'Frente tripla, só o Fla'

Na opinião de Arnaldo, apenas o Flamengo tem condições de conquistar os três títulos. O jornalista destacou que o clube carioca está mais próximo do topo da tabela do Brasileiro e que ainda conta com bons reforços para o restante do ano.

