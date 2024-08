Desafio do VAR e pausa no relógio: Itália propõe novas regras ao futebol

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), através do presidente Gabriele Gravina, apresentou sugestões à International Board (IFAB), órgão que rege as regras do futebol mundial, para 'mudar e inovar' o futebol.

O que aconteceu

O uso do VAR como desafio e a pausa no relógio a cada interrupção do jogo estão entre as principais mudanças sugeridas pela FIGC. No caso do VAR, não há especificações sobre a quantidade de desafios para cada time.

Outra sugestão é a mudança na regra dos seis segundos para o goleiro ficar com a bola nas mãos. A ideia da Federação Italiana sugere que o time adversário ganhe um lateral na altura da marca do pênalti caso o arqueiro cometa a infração.